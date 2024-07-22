«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на встречу РПЛ 22 июля

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 1.85.

«Матч, который завершает, собственно говоря, программу 1-го тура РПЛ. Очень, конечно, сложно на старте прогнозировать, тем более в силу того, что только что чемпионат Европы закончился, ещё и Копа Америка был. И, конечно, не было ни времени, ни возможности пристально следить за подготовкой, за какими-то контрольными матчами, да и, откровенно говоря, смысла большого в этом нет.

Так что доверия чуть побольше к «Рубину» в этом смысле. То есть, зная хорошо, как тренер умеет готовиться к сезону, я полагаю, что на старте они должны быть уже в хорошем состоянии. Там дальше могут возникнуть проблемы, особенно с командами, которые будут в классе превосходить, но к «Пари НН» это не имеет никакого отношения. Мне, в принципе, идеи Рашида Рахимова нравятся больше, чем то, что происходило в «Пари» в прошлом сезоне.

Не очень хорошо представляю себе реальные возможности команд сейчас. Но с точки зрения выбора ставки мне кажется, что «Рубин» с (0) за 1.85 выглядит очень неплохо. Расход в случае ничьей. Проиграть «Рубин», мне кажется, не должен. Ничья для них будет нормальным результатом. А если где-то «Пари НН» раскроется, то я думаю, что «Рубин» получит возможность выиграть матч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».