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«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют — нет за 1.77.

«Жду одного из самых закрытых матчей в туре. «Рубин» при Рахимове играет строго, организованно, делая ставку на надёжность в обороне. Обычно в пять защитников казанцы выходят. Никаких изменений в плане тактики не жду от команды. Будут искать моменты в быстрых атаках, на стандартах.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается «Пари», то они чудом спаслись в прошлом чемпионате. Даже в стыках было максимально тяжело. Но посмотрим, что будет выстраивать сербский тренер. Изменения в составе значительные, многих игроков пока просто не знаю. Надо приглядеться. Однако вряд ли подбор позволит играть в атакующей манере, по крайней мере в первых турах. Нужно набрать какие-то очки, чтобы был фундамент, уверенность.

Я думаю, что здесь фактор первого гола будет всё решать. Кто забьёт, дальше уже будет обороняться и числом, и умением. А возможно, голов вообще не будет. Поэтому беру «обе забьют – нет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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