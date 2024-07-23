Эксперты назвали фаворита РПЛ после 1-го тура

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Завершился 1-й тур РПЛ. Букмекеры обновили коэффициенты на чемпиона, скорректировав их по итогам выступления команд на старте сезона.

Явный фаворит — санкт-петербургский «Зенит», стартовавший с разгромной победы над «Крыльями Советов» (4:0). Поставить на победу команды Сергея Семака можно за 1.35.

Шансы московского «Динамо» оценили коэффициентом 13.00. Бело-голубые победили «Факел» (3:1), хотя играли больше тайма в меньшинстве. Совсем рядом аналитики ставят «Спартак» и «Краснодар», на любую из этих команд дают котировку 14.00. Спартаковцы разочаровали болельщиков, проиграв «Оренбургу» (0:2), а краснодарцы сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

Вероятность успеха ЦСКА оценили коэффициентом 17.00. Команда Марко Николича свела к ничьей матч с «Ростовом» (0:0). На «Локомотив» можно поставить за 25.00, железнодорожники выиграли у «Акрона» (3:2).