БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита РПЛ после 1-го тура

Эксперты назвали фаворита РПЛ после 1-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился 1-й тур РПЛ. Букмекеры обновили коэффициенты на чемпиона, скорректировав их по итогам выступления команд на старте сезона.

Явный фаворит — санкт-петербургский «Зенит», стартовавший с разгромной победы над «Крыльями Советов» (4:0). Поставить на победу команды Сергея Семака можно за 1.35.

Шансы московского «Динамо» оценили коэффициентом 13.00. Бело-голубые победили «Факел» (3:1), хотя играли больше тайма в меньшинстве. Совсем рядом аналитики ставят «Спартак» и «Краснодар», на любую из этих команд дают котировку 14.00. Спартаковцы разочаровали болельщиков, проиграв «Оренбургу» (0:2), а краснодарцы сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

Вероятность успеха ЦСКА оценили коэффициентом 17.00. Команда Марко Николича свела к ничьей матч с «Ростовом» (0:0). На «Локомотив» можно поставить за 25.00, железнодорожники выиграли у «Акрона» (3:2).

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 7.32: Джеко и Тадич понравятся Моуринью
Экспресс с коэффициентом 7.32: Джеко и Тадич понравятся Моуринью
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android