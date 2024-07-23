Олимпийский футбольный турнир: прогноз «Чемпионата» на лучшего бомбардира ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на лучшего бомбардира футбольного турнира Олимпиады-2024.

Ставка: Хулиан Альварес за 8.00.

Хозяева будут выступать на Олимпиаде без своей главной звезды – Мбаппе. Мало того, что Килиана не хотел отпускать клуб, так ещё и на чемпионате Европы он сломал нос. Лучше поберечь себя. Поэтому капитаном сборной Франции станет Александр Ляказетт.

33-летний нападающий «Лиона», по мнению букмекеров, является одним из основных претендентов на звание лучшего бомбардира Олимпийских игр с коэффициентом 8.00. В 29 встречах Лиги 1 минувшего сезона Ляказетт забил 19 голов. Это хороший показатель.

Также подаёт большие надежды Арно Калимуэндо, выступающий за «Ренн». Поставить, что он станет лучшим бомбардиром турнира, можно за 9.00. В прошлом сезоне он стал автором 10 голов чемпионата Франции.

Но многие не без оснований считают главной звездой сборной Франции на Олимпиаде Майкла Олисе. 22-летний французский полузащитник провёл классный сезон за «Кристал Пэлас», забил 10 голов в 19 встречах АПЛ и отдал шесть результативных передач. В итоге летом он перешёл в «Баварию». Если он станет лучшим бомбардиром, сыграет коэффициент 18.0.

Букмекеры считают, что примерно на одном уровне с Ляказеттом может сыграть Хулиан Альварес. Поэтому коэффициент на его успех одинаковый с Александром – 8.00. Аргентинец ещё молод и прогрессирует с каждым новым сезоном. Он выступает за «Манчестер Сити», с которым добился больших высот.

У нападающего очень хорошие шансы возглавить гонку бомбардиров на Олимпиаде. В минувшем сезоне он положил 11 голов только в АПЛ и ещё пять – в Лиге чемпионов. Чемпион мира, обладатель Кубка Америки и Англии, победитель английской Премьер-лиги, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира не остановится на достигнутом. В его копилке как раз не хватает олимпийского золота.

Из узнаваемых нами стоит ещё выделить футболиста сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Конечно, задача стать лучшим бомбардиром Олимпийских игр для него кажется невыполнимой. Поэтому и коэффициент на такое событие – 100. Но следить за экс-нападающим «Ростова» будет интересно.

Мы же считаем, что Хулиан Альварес способен выиграть золото Олимпиады и стать лучшим бомбардиром. У него для этого есть всё – энергия, мотивация, способности и классная команда, которая в этом поможет. Поставить на триумф аргентинца можно за 8.00.