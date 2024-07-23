«Лугано» — «Фенербахче»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче».

Ставка: победа «Фенербахче» за 1.83.

«Лугано» в минувшем сезоне занял вторую строчку, отставание от чемпиона солидное — 12 очков. В межсезонье команда совершила лишь несколько серьёзных трансферов. Покинул команду центральный нападающий Жан Целар, он отправился в «КПР», свободным агентом ушёл защитник Крешник Хайризи, но и усиления были. Правый защитник Маттия Дзанотти перешёл из «Интера» за солидные € 2,5 млн, а полузащитник Даниэль Дос Сантос перешёл из «Туна» за € 850 тыс.

«Фенербахче» — один из главных неудачников минувшего сезона. Набрав сумасшедшие 99 очков и наколотив 99 голов, стамбульская команда уступила «Галатасараю» три очка и осталась на втором месте в таблице. После такого «Фенер» организовал серьёзную перестройку, одним из результатов которой стало подписание Жозе Моуринью. Легендарный португалец подписал контракт на два года. Вместе с ним летом команда приобрела Чаглара Сёюнджю, за него пришлось заплатить «Атлетико» € 8,5 млн. В аренду был взят Аллан Сент-Максимен, из «Аланьяспора» пришел Огуз Айдын. Свободным агентом в клуб пришёл Дженк Тосун, призванный заменить Миши Батшуайи, отправившегося к главному конкуренту — «Галатасараю».

«Фенербахче» заметно усилился в летний период, к тому же команда подписала одного из лучших тренеров минувших лет. Предположу, что пройти «Лугано» они обязаны, и, чтобы не откладывать всё на домашний матч, начинать надо с первой игры. Победа «Фенербахче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».