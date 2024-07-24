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Аргентина — Марокко: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024

Аргентина — Марокко: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024
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24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Аргентина — Марокко. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1700 рублей. Успех марокканцев оценён в 5.19. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Аналитики считают, что матч Аргентина — Марокко не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.

Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.89. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.95.

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