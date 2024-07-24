Аргентина — Марокко: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч футбольного турнира ОИ-2024 Аргентина — Марокко.

Ставка: победа Аргентины + тотал меньше 3.5 гола за 2.07.

На ОИ за Аргентину среди прочих сыграют Николас Отаменди, голкипер Херонимо Рульи и нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. Заявка сборной Аргентины на Олимпиаду во Франции была бы намного интереснее, если бы не разгоревшийся расистский скандал. Одним из его главных действующих лиц стал Энцо Фернандес. Французов оскорбила спетая им песня после победы в Кубке Америки.

Второй очень важный аспект — это то, что сборную Аргентины не возглавляет сделавший из основной национальной команды непобедимого монстра Лионель Скалони. Здесь бразды правления будут у бывшего игрока «Барселоны» Хавьера Маскерано, обладающего пока что совсем скромным наставническим опытом.

После чемпионата мира в Катаре сборная Марокко перестала удивлять. Она неудачно выступила на Кубке африканских наций. «Атласские львы» добрались только до стадии 1/8 финала, на которой уступили Южной Африке (0:2).

В Олимпийских играх не примет участия добрая половина лидеров сборной Марокко. Из оставшихся выделяются Ашраф Хакими и Элисс Бен-Сегир. Это уже состоявшиеся топовые футболисты, но вдвоём им вряд ли удастся спасти национальную команду от поражения в грядущем матче.

Поставить на победу сборной Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Бело-голубые одержали победы во всех трёх последних очных встречах. Большого количества забитых мячей от них в текущем виде ждать не приходится.