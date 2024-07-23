«Лугано» — «Фенербахче»: кто фаворит матча квалификации Лиги чемпионов 23 июля

23 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лугано» — «Фенербахче». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «жёлтых канареек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «белых» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Лугано» — «Фенербахче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

В прошлом сезоне «Лугано» крайне неудачно выступил на международной арене. Из Лиги Европы он вылетел сразу же, дважды уступив «Юниону» (0:2 и 0:1). В Лиге конференций «белым» тоже не удалось задержаться надолго. Они потерпели четыре поражения, сыграли вничью с «Будё-Глимт» (0:0) и не без везения победили «Бешикташ» (3:2).

«Жёлтые канарейки» в минувшем сезоне добрались до 1/4 финала Лиги конференций и навязали очень упорную борьбу будущему победителю турнира — «Олимпиакосу». Первый матч они проиграли со счётом 2:3, а в ответном довели дело до серии послематчевых пенальти, в которой соперник оказался удачливее.

В составе «Фенербахче» уйма топовых легионеров. За него выступают ветераны — Эдин Джеко и Душан Тадич, основной голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович, а также несколько игравших некогда в РПЛ футболистов — Родриго Бекао и Себастьян Шиманьски.

Летом «Фенербахче» ещё и обзавёлся одним из самых титулованных тренеров. Клуб возглавил Жозе Моуринью, ставший первым, кто выиграл все три клубных международных турнира. По два раза он становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы и пока только один раз поднимал над головой кубок Лиги конференций.

До кучи «жёлтые канарейки» неплохо усилили состав. Они выкупили у «Милана» Раде Крунича и защитника Чаглара Сёюнджю — у мадридского «Атлетико». Ещё «Фенербахче» до конца сезона арендовал у «Аль-Ахли» экс-нападающего «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена.