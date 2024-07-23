«Динамо» К — «Партизан»: прогноз Семёна Зигаева на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» К — «Партизан».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.92.

«Динамовцы начинают свою борьбу в еврокубках домашним матчем с «Партизаном». В прошлом сезоне команда Александра Шовковского заняла второе место в чемпионате, обидно, лишь на два очка, отстав от чемпиона — «Шахтёра».

В это межсезонье в клубе серьёзно поменялся состав, многие игроки вернулись из аренд, но были и полноценные трансферы. Александр Пихаленок пришёл из «Днепра-1» за € 2,5 млн, Валентин Рубчинский проследовал по тому же маршруту, а Александр Петкришвили перешёл из тбилисского «Динамо». Максим Грабару пополнил команду прямиком из «Черноморца», а колумбиец Брайан Себальос отправился в аренду из «Форталезы». Главным трансфером на выход стал переход Кахима Пэрриса в азербайджанский «Сабах». В целом команда не потеряла в качестве и вполне может претендовать на проход дальше.

«Партизан» так и не смог побороться за чемпионство в чемпионате Сербии. Отставание колоссальное — 18 очков от чемпиона, «Црвены Звезды». Даже за вторую строчку пришлось бороться, итоговое преимущество над командой «Бачка-Топола» лишь три очка. Главной потерей в межсезонье стал переход нападающего Бандара в испанскую «Сарагосу». Из трансферов на вход можно отметить переход Нихада Муякича, Кервина Арриаги и Зубаиру Ибрахима.

«Динамо» смогло усилиться перед новым сезоном, у «Партизана» всё ещё наблюдаются проблемы с качественными приобретениями, предположу, что киевляне в первом матче смогут победить. Победа «Динамо» + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».