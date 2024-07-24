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Букмекеры оценили шансы сборной Узбекистана в матче ОИ-2024 с Испанией

24 июля во Франции состоится матч группового этапа футбольного турнира ОИ-2024 Узбекистан — Испания. Молодёжные команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом олимпийскую сборную Испании. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности.

Шансы олимпийской сборной Узбекистана оцениваются коэффициентом 12.00 — около 8% вероятности. Даже в ничью особо не верят: коэффициент 6.10.

Вместе с тем аналитики ждут от соперников результативной игры. Гол испанцев идёт с коэффициентом 1.03, а гол узбеков — с коэффициентом 1.85.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.45. Однако самый вероятный счёт — 2:0 в пользу футболистов «Фурия Роха».