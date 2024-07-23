«Будё-Глимт» — РФШ: кто фаворит матча квалификации Лиги чемпионов, ставки и коэффициенты

23 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — РФШ. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «молнии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех команды из Риги оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Букмекеры считают, что матч «Будё-Глимт» — РФШ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

«Будё-Глимт» зарекомендовал себя как постоянный участник плей-офф еврокубковых турниров. По итогам минувшего сезона он добрался до 1/16 финала Лиги конференций, на которой весьма досадно уступил «Аяксу».

Подопечные Хьетиля Кнутсена выиграли три из четырёх последних розыгрышей чемпионата Норвегии и лидируют в текущем. За много лет работы тренер создал очень хорошо функционирующий механизм. Команда показывает зрелищный интересный футбол, насыщенный тренерской мыслью.

У «молнии» ограничены ресурсы, но это никак не мешает ей обыгрывать даже очень сильных соперников. Помогает Хьетилю Кнутсену делать результат российский голкипер Никита Хайкин. В текущем розыгрыше чемпионата Норвегии он принял участие во всех 16 встречах, в которых пропустил только 13 мячей.

В прошлом сезоне клуб из Риги не сумел пробраться дальше второго квалификационного раунда Лиги конференций. Текущий розыгрыш турнира начался для него удачно. Дважды РФШ разгромила «Ларн» (3:0 и 4:0). С трудом верится, что ей удастся пробраться дальше.

Летом РФШ неплохо усилилась, приобретя ряд интересных легионеров. Но не так важно количество резервов, как рисунок игры. У «Будё-Глимт» он значительно лучше. Помнится, Хьетилю Кнутсену удавалось переиграть даже такого опытного тренера, как Жозе Моуринью.