Аргентина — Марокко: когда матч Олимпиады-2024, ставки и коэффициенты букмекеров

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Аргентина — Марокко. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.70. Успех марокканцев оценён в 5.19. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Аналитики считают, что матч Аргентина — Марокко не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Если сравнивать заявку Аргентины на Кубок Америки и Олимпийские игры — это две абсолютно разные команды. Из звёздных футболистов остались только Николас Отаменди, голкипер Херонимо Рульи и нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Заявка сборной Аргентины на Олимпиаду во Франции была бы намного интереснее, если бы не разгоревшийся расистский скандал. Одним из его главных действующих лиц стал ранее упомянутый Энцо Фернандес. Французов оскорбила спетая им песня после победы в Кубке Америки. Второй очень важный аспект — это то, что сборную Аргентины не возглавляет сделавший из основной национальной команды непобедимого монстра Лионель Скалони. Здесь бразды правления будут у бывшего игрока «Барселоны» Хавьера Маскерано, обладающего пока что совсем скромным наставническим опытом.

Хотелось бы сказать, что у Марокко более интересный курс развития. Свежо в памяти яркое выступление этой сборной на чемпионате мира в Катаре. «Атласские львы» стали главной сенсацией турнира. Они добрались до полуфинала и навязали борьбу Хорватии в матче за третье место.

На Олимпийских играх не примет участия добрая половина лидеров сборной Марокко. Из оставшихся выделяются Ашраф Хакими и Элисс Бен-Сегир. Это уже состоявшиеся топовые футболисты, но вдвоём им вряд ли удастся спасти национальную команду от поражения в грядущем матче.