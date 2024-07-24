Франция — США: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024

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24 июля во Франции состоится матч группы А футбольного турнира ОИ-2024 Франция — США. Молодёжные команды сыграют на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры уверены в победе олимпийской сборной Франции. Сделать ставку на такое событие предлагают с коэффициентом 1.46, что составляет около 67% вероятности.

Успех олимпийской сборной США доступен в букмекерской линии с коэффициентом 7.90 — примерно 12% вероятности. На ничью дают 4.60 (21%).

Причём аналитики склоняются к тому, что встреча должна получиться результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Поставить на голы в обе стороны можно за 1.96. Самый вероятный счёт, по мнению экспертов, должен быть 2:0 или 1:0. Коэффициент на оба в районе 6.50.