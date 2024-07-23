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Эксперты назвали фаворита футбольного турнира Олимпиады

Эксперты назвали фаворита футбольного турнира Олимпиады
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24 июля в Париже стартует олимпийский футбольный турнир у мужчин. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный претендент на победу — хозяева. Сделать ставку на сборную Франции можно с коэффициентом 3.50. На групповом этапе французы сыграют с США, Гвинеей и Новой Зеландией.

Шансы действующих чемпионов мира и обладателя Кубка Америки — сборной Аргентины — оценили котировкой 4.00. Аргентинцы выступят в группе с Марокко, Украиной и Ираком.

Поставить на Испанию можно за 5.00. Соперники испанцев по группе — Египет, Узбекистан и Доминикана.

Кроме того, достаточно высоко эксперты оценивают шансы Марокко (11.00) и США (18.00).

Финал олимпийского турнира пройдёт в Париже 10 августа.

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