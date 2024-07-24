Франция — США: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ОИ-2024 Франция — США.

Ставка: победа Франции + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

Сборная Франции является главным претендентом на золотые медали Олимпийских игр — 2024. По крайней мере, так считают букмекеры. В числе основных конкурентов находятся аргентинцы и испанцы. Понять букмекеров можно. Всё-таки французы выступают на домашнем турнире, а потому получат запредельную поддержку и мотивацию.

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Второй момент — это состав. Килиан Мбаппе отказался от участия и решил получше подготовиться к новому клубному сезону в мадридском «Реале». Однако роль вожака на себя вполне может взять Александр Ляказетт, который попал в заявку благодаря трёхместной квоте для более взрослых футболистов.

Кроме того, молодёжь у хозяев тоже смотрится многообещающе. Здесь пара футболистов из «Монако», кое-кто имеет опыт игры в Англии, а также много представителей немецкой Бундеслиги — чемпионата, где не сильно-то жалеют своих соперников. Иными словами, это уже не мальчишки, а полноценные бойцы, имеющие опыт.

Несмотря на то что американцы стремятся доминировать почти везде, где это может быть выгодно, футбол (а лучше сказать, соккер) не является их сильной стороной. В МЛС уезжают звёздные игроки, типа Лионеля Месси и Уго Льориса, а первая сборная имеет свои небольшие достижения. Однако в целом европейцы и южноамериканцы сильнее.

Вероятно, США сделают упор на своих баскетболистов, а футбольный турнир проведут больше для галочки и с заделом на будущее. По крайней мере, в первом матче с хозяином-фаворитом ждать прорывного выступления не стоит. В качестве ставки можно даже взять «П1 + тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.05.

Если имя фаворита вопросов не вызывает, то в пользу высокой результативности говорят результаты последних игр. Сборная Франции в рамках подготовки скатала ничью с крепкими японцами (1:1), крупно обыграла Доминикану (7:0) и разгромила Парагвай (4:1). Выписать что-то вроде 2:1 или 3:1 звёздно-полосатым она вполне может.