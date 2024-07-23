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«Линкольн» — «Карабах»: когда матч квалификации Лиги чемпионов, ставки и прогнозы

«Линкольн» — «Карабах»: когда матч квалификации Лиги чемпионов, ставки и прогнозы
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23 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «скакунов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «чертей» оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Букмекеры считают, что матч «Линкольн» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

«Линкольн» с большим трудом преодолел первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. У него возникли проблемы с мальтийским «Хамрун Спартанс». Был эпизод с отменённым голом соперника из-за небольшого офсайда, плюс в обеих встречах «черти» схлопотали красные карточки.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Линкольн» заслуживает похвалы и признания за проявленный характер. Он вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Видно, что для него важно хорошо проявить себя на международной арене. Однако, помимо желания, у «чертей» абсолютно ничего нет. Они один из главных аутсайдеров.

«Карабах» — совсем другое дело. В прошлом сезоне он уверенно обыграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов как раз «Линкольн» (2:1 и 4:0). Затем досадно уступил «Ракуву» (2:3 и 1:1), но весьма неплохо пошумел в Лиге Европы.

«Скакуны» добрались до 1/8 финала Лиги Европы. Дальше их не пустил «Байер» (2:2 и 2:3). По счёту видно, что даже такому грозному сопернику, как чемпион Германии, они способны доставить немало проблем. В минувшем розыгрыше Бундеслиги «львы» пропустили всего лишь 24 мяча — меньше всех, но от «Карабаха» получили четыре.

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