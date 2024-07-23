БК «Мелбет» стала официальным партнёром воронежского «Факела»

БК «Мелбет» и ФК «Факел» объединили свои усилия в новом, перспективном партнёрстве. Компания стала официальным партнёром клуба, что открывает новые возможности для развития обеих сторон.

Это партнёрство — симбиоз двух сильных и амбициозных брендов, объединённых страстью к футболу и стремлением достигать высоких результатов. «Факел» — команда с богатой историей, ярким будущим и преданными болельщиками, завоевавшая сердца многих любителей футбола. «Мелбет» — это динамично развивающаяся букмекерская компания, которая предлагает широкую линию ставок, хорошую программу лояльности и надёжный и удобный сервис.

«Факел» — это тот самый клуб, который:

уже через два года после основания стал чемпионом Воронежской области;

в сезоне-2023/2024 занял 11-е место в РПЛ, достигнув наивысшего результата в своей истории;

входит в пятёрку самых посещаемых команд лиги, среднее количество зрителей на домашних матчах «Факела» составляет 11 700 человек.

«Уверенность в партнёрах необходима при построении долгосрочной стратегии развития клуба. Поэтому для нас очень значимо соглашение с БК «Мелбет». Рассчитываю на эффективную совместную работу», – прокомментировал подписание договора генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

В рамках партнёрства планируется проведение совместных маркетинговых акций и мероприятий, которые помогут привлечь больше болельщиков на стадион и расширить фан-базу клуба, а также создание интересных спецпроектов и уникального контента. Совместные усилия станут вкладом в развитие российского футбола, вдохновляя молодёжь и увеличивая интерес к спорту среди всех возрастов.

«Факел» вышел на поле c изображением лого нового официального партнёра на игровой форме 20 июля на игру 1-го тура РПЛ с московским «Динамо».

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