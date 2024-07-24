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Ирак — Украина: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024

Ирак — Украина: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024
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24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Ирак — Украина. Начало игры — в 20:00 мск.

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Эксперты считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.74. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1740 рублей. Успех иракцев оценён в 5.23. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Аналитики считают, что матч Ирак — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении иракцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.02. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.85.

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