Ирак — Украина: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Ирак — Украина. Начало игры — в 20:00 мск.

Эксперты считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.74. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1740 рублей. Успех иракцев оценён в 5.23. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Аналитики считают, что матч Ирак — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении иракцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.02. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.85.