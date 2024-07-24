Ирак — Украина: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч ОИ-2024 Ирак — Украина.

Ставка: Ирак не проиграет за 2.11.

Состав сборной Украины наполовину состоит из футболистов чемпионата страны. Есть пять представителей «Шахтёра», выигравшего по итогам минувшего сезона первенство. Из лидеров основной национальной команды в Париж не поехал никто.

Можно ли оценивать олимпийскую сборную Украины по успехам «Шахтёра»? С одной стороны, да. Однако не стоит забывать, что бóльшую часть результатов для оранжево-чёрных делают бразильские легионеры и ведущие футболисты основной национальной команды.

На Олимпийские игры сборная Украины получила приглашение, выйдя в полуфинал молодёжного чемпионата Европы. Однако, опять же, ни один из лидеров того состава не поехал на ОИ-2024. Больших свершений от жёлто-синих в текущих кондициях ожидать не стоит.

Ирак квалифицировался на Олимпийские игры, заняв третье место на Кубке Азии до 23 лет. Он одержал волевую победу в матче за бронзовые медали с Индонезией (2:1). Развитие футбола в стране не стоит на месте. Команда цепляется за любые возможности для роста.

«Львы Месопотамии» с охотой принимают участие в товарищеских матчах. В прошлом году в контрольных встречах они сыграли с Россией (0:2), дошедшей до финала недавнего розыгрыша Кубка Америки Колумбией (0:1), Катаром (0:0, 5:6 пен.) и Иорданией (2:2, 5:3 пен.).

Иракцы крепнут на глазах. Они выиграли 10 из 12 последних матчей, учитывая товарищеские. Уступили Южной Корее (0:1) и Иордании (2:3). И то в последней встрече потерпели поражение из-за удаления. Если бы не красная карточка, игра наверняка завершилась бы совсем иначе.

И некоторые футболисты основной национальной команды Ирака примут участие в ОИ-2024. В заявке числится лучший бомбардир сборной Аймен Хуссейн. В последних 12 встречах за национальную команду он забил 12 мячей. При таком раскладе весьма неплохим вариантом для ставки видится 1Х с коэффициентом 2.11.