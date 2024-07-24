Япония — Парагвай: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч ОИ-2024 Япония — Парагвай.

Ставка: Япония победит за 2.30.

У «синих самураев» подрастает перспективная молодёжь, умеющая как удивлять индивидуальными качествами, так и показывать структурированный командный футбол высокого качества. Квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже сборная Японии, дойдя до финала Кубка Азии до 23 лет.

На летние Олимпийские игры во Франции заявка у японцев на первый взгляд невзрачная. Она не богата на футболистов, выступающих за пределами страны. Однако в этом нет ничего плохого. У молодёжи «синих самураев» есть жажда доказывать, а уж показать ей есть что.

У Парагвая история совершенно иная. Он прошёл отбор на Олимпийские игры впервые с 2004-го, выиграв предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ в Венесуэле. Когда-то «гуарани» были одной из самых сильных и успешных стран Америки, но те времена давно прошли и забылись.

Реальность нынешней сборной Парагвая — это восьмое место в турнирной таблице квалификации на чемпионат мира в Катаре и полный провал в Кубке Америки. Как же тогда парагвайцы сумели выиграть предолимпийский турнир? Ответ прост — далеко не без удачи. Им попалась сложная группа, но главные конкуренты сенсационно потеряли очки, продемонстрировав не лучший свой футбол.

К ОИ-2024 парагвайцы подходят с кадровыми потерями. Одного из выбывших из-за травмы футболистов в заявке заменил защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна. «Динамо» начинает сезон в ослабленном виде, а сборная Парагвая как была, так и остаётся одним из главных аутсайдеров. Заключить пари на победу японцев в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Сборная Японии до 23 лет выиграла 9 из 11 последних матчей, с учётом товарищеских. Парагвайцы, в свою очередь, уступили в пяти из шести последних встреч, а также сыграли вничью с Украиной (2:2). За этот период времени они забили только четыре мяча, а пропустили 15.