Аргентина — Марокко: прогноз «Чемпионата» на матч Олимпиады в Париже

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч футбольного турнира ОИ-2024 Аргентина — Марокко.

Ставка: победа Марокко с форой (+1) за 1.65.

Олимпийской сборной Аргентины управляет Хавьер Маскерано, который пока только начинает свой тренерский путь и имеет не такой богатый опыт. Подкупает то, что экс-футболист «Барселоны» работает с аргентинской молодёжью с 2022 года. А потому должен её прекрасно знать и уметь правильно настроить.

И всё же из звёздных футболистов с опытом в распоряжении разве что Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» да Николас Отаменди из «Бенфики». Марокканцы, в свою очередь, спрогрессировали в последние годы. Во-первых, держим в уме матч за третье место в ЧМ-2022. Во-вторых, даже в олимпийском составе много представителей разных европейских клубов.

Конечно, Аргентина является фаворитом не только предстоящего матча, но и всего турнира. По крайней мере, по мнению букмекеров. Однако именно Марокко является главным конкурентом по группе В. Учитывая, что аргентинцы не выходили из группы на последних двух Олимпиадах, не ждём уверенной победы от них и теперь.