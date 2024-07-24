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Узбекистан — Испания: прогноз «Чемпионата» на матч Олимпиады в Париже

Узбекистан — Испания: прогноз «Чемпионата» на матч Олимпиады в Париже
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч футбольного турнира ОИ-2024 Узбекистан — Испания.

Ставка: обе забьют за 2.00.

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Сборная Узбекистана впервые попала на футбольный турнир Олимпийских игр, а потому может воспользоваться эффектом неожиданности. Что от неё ждать — пока непонятно, ведь в группе также есть довольно крепкая команда Египта. Зато как минимум бой узбеки должны дать даже сборной Испании.

Понятно, что испанцы являются действующими серебряными призёрами, имеют талантливую молодёжь и наверняка сыграют в 1-м туре, равно как на всём турнире, с позиции силы. Гол-два, а то и все три, оформить могут. Однако и от дебютанта имеет смысл ждать хотя бы одного точного удара.

Дело в том, что молодёжная сборная Узбекистана стала одной из лучших в Азии. Поколение подбирается интересное. А поведёт всех за собой, как ожидается, Аббосбек Файзуллаев, который является одним из двигателей атаки московского ЦСКА. Так что голы в обе стороны выглядят не так уж фантастично.

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