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Ирак — Украина: прогноз «Чемпионата» на матч Олимпиады в Париже

Ирак — Украина: прогноз «Чемпионата» на матч Олимпиады в Париже
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ОИ-2024 Ирак — Украина.

Ставка: обе забьют за 2.07.

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До того как сборная Украины обнародовала свою заявку на Олимпиаду в Париже, она считалась аутсайдером группы В. Теперь букмекеры считают украинцев фаворитами предстоящего матча с олимпийской сборной Ирака. Более того, даже сделали их претендентами на борьбу за выход в плей-офф!

В списке очень много представителей «Шахтёра» и других команд УПЛ. Видимо, клубы решились-таки отпустить некоторых своих важных игроков на соревнования. Однако проблем жёлто-синим всё равно не избежать. Во-первых, надо учитывать, что иракская молодёжь заняла третье место в Кубке Азии среди команд U23.

Во-вторых, сами украинцы впечатляют несильно. Выиграли турнир Мориса Ревелло, но соперники там были не самые сильные: Индонезия U20, Италия U21, Панама U23, Япония U19 и Кот-Д’Ивуар U20. Как видно, ровесников мало. Причём пропустили от более молодых японцев и ивуарийцев трижды. Ждём, что пропустят и теперь.

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