«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз и коэффициенты на матч

25 июля в США состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Борнмут». Начало игры запланировано на 5:30 мск.

Игра состоится на нейтральном поле в рамках американского турне лондонского «Арсенала».

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Успех «вишен» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.45. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.60.