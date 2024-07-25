«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Борнмут».

Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1.5 гола за 2.16.

Игра пройдёт на нейтральном поле в США. Команды готовятся к сезону, составы будут экспериментальными.

«Борнмут» летом был активен на трансферном рынке. Тренеру предстоит заняться адаптацией новобранцев. Возможно, последуют даже некоторые перемены в схеме игры.

Поставить на то, что «Арсенал» победит «Борнмут» и тотал больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. У Микеля Артеты только одна цель — доминировать и побеждать. В контрольных матчах у него к подопечным такие же требования, как в официальных.

«Канониры» выиграли 28 из 38 матчей минувшего розыгрыша АПЛ. За этот период времени они забили 91 гол. У «Борнмута» в обороне надёжность недостаточно хорошая. В прошлом розыгрыше первенства он пропустил 67 мячей, несмотря на старания Ильи Забарного.

Украинский защитник стал основообразующим игроком «вишен». Летом они решили продлить с Забарным контракт до 2028 года. Только вряд ли Илья спасёт от большого количества пропущенных мячей в грядущем матче. Во всех пяти последних очных встречах «канониры» одержали результативные победы.