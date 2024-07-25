«Брага» — «Маккаби»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Брага» — «Маккаби».

Ставка: «Брага» победит с форой (-2) за 1.93.

В преддверии нового сезона «Брага» пережила смену главного тренера. Должность занял бывший аналитик петербургского «Зенита» и «Тоттенхэма» Даниэль Соуза, ранее работавший с Андре Виллаш-Боашем. Это молодой, очень перспективный тренер, уже имеющий за плечами опыт руководства португальскими клубами.

Соуза совершил одну из главных сенсаций минувшего сезона. Он подхватил располагающуюся на 18-м месте в турнирной таблице «Ароку», которая пребывала в жутком кризисе. Клуб начал побеждать с первого же матча после назначения экс-аналитика «Зенита» и в итоге финишировал на седьмой строчке.

39-летнему специалисту многое придётся корректировать и перестраивать под себя. Игровая «химия» «Браги» нарушена. Тренеру придётся заново наигрывать сочетания, искать пути к наиболее эффективному использованию ресурсов, и все эти вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки.

Благо уровень соперников в квалификационных раундах Лиги Европы позволяет экспериментировать и откалибровывать игру команды. «Маккаби» из Петах-Тиквы — явный аутсайдер. Команда не входит даже в число шести сильнейших клубов чемпионата Израиля. В квалификацию Лиги Европы она получила путёвку не без удачи, сенсационно выиграв Кубок страны.

Недавно «Маккаби» из Петах-Тиквы без шансов проиграл «Маккаби» из Тель-Авива (0:2) в матче за Суперкубок Израиля. Поставить на то, что «Брага» одержит победу в предстоящей встрече с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. В развитии футбола и уровне чемпионатов между Португалией и Израилем огромная пропасть.

У клуба из Петах-Тиквы были бы шансы, если бы «оружейники» подходили к новому сезону в неудовлетворительном виде. Однако в последних двух товарищеских встречах подопечные Соузы победили «Андерлехт» (2:1) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2).