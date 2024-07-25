«Аякс» — «Войводина»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы

25 июля на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Аякс» — «Войводина». Начало игры запланировано на 21:30 мск.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу амстердамцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1230 рублей. Успех клуба из Сербии оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Букмекеры уверены, что матч «Аякс» — «Войводина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.