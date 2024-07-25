«Аякс» — «Войводина»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Аякс» — «Войводина».

Ставка: победа «Аякса» всухую за 2.06.

Здоровый прагматизм «Аяксу» определённо не помешает. В 34 встречах минувшего розыгрыша Эредивизии он пропустил 61 мяч и в восьми матчах Лиги Европы ещё 15. Хорошо бы при отлаживании игры в обороне сохранить былую результативность.

В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов амстердамцы забили 74 гола. Три из них были забиты с передач бывшего полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, бежавшего из Саудовской Аравии в прошлом сезоне. Богатый опыт хавбека станет отличным подспорьем для нового тренера Фариоли.

«Войводина» — весьма удобный соперник для амстердамцев. Она является одним из самых успешных и титулованных команд чемпионата Сербии, но большая часть трофеев была выиграна командой из Нови-Сада в XX веке.

В последнее время «старая дама» подчистую проигрывает конкуренцию «Партизану» и «Црвене Звезде». Минувший сезон она закончила на четвёртой строчке в турнирной таблице сербской Суперлиги, на целых 14 очков отстав от финишировавшего на третьей позиции ТСЦ.

И, в отличие от лидеров чемпионата, красно-белые полностью провалились в прошлом розыгрыше еврокубков. Они вылетели сразу же, дважды уступив во втором квалификационном раунде Лиги конференций с одинаковым счётом АПОЭЛу.

На что «Войводина» тогда может рассчитывать во встрече с более сильным «Аяксом» в Амстердаме? Заключить пари на то, что подопечные Франческо Фариоли обыграют «старую даму» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.