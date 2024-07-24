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Узбекистан — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на матч ОИ-2024

Узбекистан — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на матч ОИ-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 Узбекистан — Испания.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

«Даже до старта турнира очевидно, что Испания — потенциальный лидер группы С. Компанию ей составят Узбекистан, Египет и Доминикана. У команд есть неделя, чтобы набрать кондиции, очки и выйти в плей-офф. Для Испании это 12-е Олимпийские игры, а Узбекистан квалифицировался впервые в своей истории.

Испанцы — фавориты встречи из-за статуса своей футбольной нации, поэтому коэффициент на их победу низкий. До старта именно мужского турнира многие сборные находятся в статусе тёмных лошадок. Олимпиада — хороший шанс для любого футболиста повысить свою трансферную стоимость, а для кого-то заявить о себе.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Узбекистан U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе «Красной фурии» есть молодёжь, уже зарекомендовавшая себя в Ла Лиге — Лопес и Кубарси — и на Евро — Баэна и снова Фермин Лопес. У команды не было времени сыграться и притереться, но многие игроки прошли систему и понимают требования.

Оппонент испанцев более сыгран. Сборную Узбекистана будут тащить игрок «Ромы» Шомуродов, защитник «Ланса» Хусанов и полузащитник ЦСКА Файзуллаев. Для олимпийского турнира эта команда пока в статусе загадки. Групповая стадия — время для разогрева и набивания шишек, поэтому ТБ 2.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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