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Аргентина — Марокко: прогноз Дарьи Мироновой на матч ОИ-2024 24 июля

Аргентина — Марокко: прогноз Дарьи Мироновой на матч ОИ-2024 24 июля
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 Аргентина — Марокко.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Я не знаю, чего ожидать от Марокко, но верю в Аргентину, взрослая сборная которой выиграла чемпионат мира и защитила титул чемпиона Копа Америка. Молодёжь будет стремиться повторить успех ветеранов. В составе четыре чемпиона мира: Альварес, Отаменди, Рульи и Альмада. Трое последних пару недель назад праздновали успех на Кубке Америки.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Аргентина U23
Не начался
Марокко U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Токио-2020 команда не смогла выйти из групповой стадии, перемены в тренерском штабе были очевидны. Легенда «Барселоны» и «Ливерпуля» Хавьер Маскерано выигрывал золото Олимпийских игр в в качестве игрока в Афинах-2004 и Пекине-2008. Он у руля молодёжной сборной с 2021 года. Первый блин комом — аргентинцы в боевом составе проиграли Гвинее 0:1 в последнем товарищеском матче перед Олимпиадой.

Сборная Марокко заработала путёвку в Париж, выиграв Кубок африканских наций под руководством уже бывшего тренера Иссаме Чарая. В процессе подготовки к Парижу команда проиграла три из пяти товарищеских матчей, поэтому Чарая отправили в отставку. При новом наставнике Тарике Сектиуи марокканцы сыграли вничью с Бельгией 2:2 в июне, обыграли Уэльс 2:0 и уступили Украине 0:1 в мае. Главная звезда марокканцев — правый защитник «ПСЖ» Хакими. В Лондоне в 2012 году команда не смогла выйти из группы. Также как и Аргентину, Марокко относят к претендентам на финал. Обоим соперникам есть что доказывать, поэтому обе забьют», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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