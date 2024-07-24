Франция — США: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1-го тура группового этапа ОИ-2024

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 Франция — США.

Ставка: ТБ 2 за 1.32.

«У Марко Митровича богатый опыт работы с молодёжью. Назначение на должность главного наставника сборной США U23 может обернуться мощным карьерным ростом. На олимпийском турнире, помимо молодёжи, Марко будет полагаться на двух ветеранов: Робинсона и Зиммермана. Защитник клуба МЛС «Нэшвилл» здорово проявил себя на чемпионате мира в Катаре и уже накопил 42 игры на международной арене. Майлз Робинсон — коренастый игрок обороны одного из лидеров МЛС «Цинциннати». Американский состав на бумаге гораздо скромнее, но есть изюминка во вратарской паре: Гэбриел Слонина из «Челси» и Патрик Шулти из «Коламбуса», который на прицеле у «Арсенала». Также дебютирует на Олимпиаде молодой и перспективный нападающий «Интера» Бенха Кремаски, рост и развитие которого происходят под личным присмотром Лео Месси.

У французов больше игроков с опытом игры в лучших европейских лигах. На первый взгляд хозяева Олимпиады выглядят хорошо упакованными и в атаке, и в защите. Олисе, Ляказетт и Матета добавляют в состав изюминку. Тьерри Анри по себе знает и понимает высокие ожидания окружающих от этой команды на домашних Играх. Определённо, все будут мотивированы и заряжены, нельзя забывать про дисциплину. Это будет первая очная встреча соперников в рамках олимпийского турнира. Надеюсь, французы проявят себя результативнее, чем старшие коллеги на недавнем Евро. ТБ 2», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».