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«Лудогорец» — «Динамо» Мн: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

«Лудогорец» — «Динамо» Мн: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов«Лудогорец» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Лудогорца» и ТБ 2.5 за 2.00.

«Лудогорец » — действующий чемпион Болгарии. Проблем в минувшем сезоне у команды практически не было — 82 очка в 35 матчах и заслуженное первое место в таблице. Ближайший конкурент — «Черно море» — отстал на семь очков. Сезон нынешний команда из Разграда также начала с победы. В 1-м туре был обыгран один из главных фаворитов — ЦСКА София. Для победы хватило одного единственного забитого мяча, в свои ворота забил Християн Петров. У чемпионов и так неплохой состав, но в этом сезоне команда смогла ещё укрепиться. Из «Хаммарбю» пришёл защитник Эдвин Куртулуш, а из «Олимпиакоса» полузащитник Агибу Камара.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Не начался
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Беларуси в самом разгаре, действующий чемпион — минское «Динамо» — продолжает своё победное шествие. В первых 15 матчах чемпионата у них 10 побед и пять ничьих. Отличный результат, правда, первое место команда занимает лишь по дополнительным показателям, у «Торпедо» из Жодино очков столько же. Этим летом команда укрепляется только свободными агентами и арендами. Так в команду пришёл Иван Бахар, ранее выступавший за тульский «Арсенал», и Бони Амиан из «Химок».

«Лудогорец» в прошлые розыгрыши успел серьёзно пошуметь в Европе, успехи «Динамо» значительно скромнее. Кроме того, первая встреча пройдёт в Болгарии, а это серьёзное преимущество для домашней команды. Ставка: победа «Лудогорца» + тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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