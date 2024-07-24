«Лудогорец» — «Динамо» Мн: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов«Лудогорец» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Лудогорца» и ТБ 2.5 за 2.00.

«Лудогорец » — действующий чемпион Болгарии. Проблем в минувшем сезоне у команды практически не было — 82 очка в 35 матчах и заслуженное первое место в таблице. Ближайший конкурент — «Черно море» — отстал на семь очков. Сезон нынешний команда из Разграда также начала с победы. В 1-м туре был обыгран один из главных фаворитов — ЦСКА София. Для победы хватило одного единственного забитого мяча, в свои ворота забил Християн Петров. У чемпионов и так неплохой состав, но в этом сезоне команда смогла ещё укрепиться. Из «Хаммарбю» пришёл защитник Эдвин Куртулуш, а из «Олимпиакоса» полузащитник Агибу Камара.

Чемпионат Беларуси в самом разгаре, действующий чемпион — минское «Динамо» — продолжает своё победное шествие. В первых 15 матчах чемпионата у них 10 побед и пять ничьих. Отличный результат, правда, первое место команда занимает лишь по дополнительным показателям, у «Торпедо» из Жодино очков столько же. Этим летом команда укрепляется только свободными агентами и арендами. Так в команду пришёл Иван Бахар, ранее выступавший за тульский «Арсенал», и Бони Амиан из «Химок».

«Лудогорец» в прошлые розыгрыши успел серьёзно пошуметь в Европе, успехи «Динамо» значительно скромнее. Кроме того, первая встреча пройдёт в Болгарии, а это серьёзное преимущество для домашней команды. Ставка: победа «Лудогорца» + тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».