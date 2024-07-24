Эксперты назвали фаворита группы А футбольного турнира ОИ-2024

24 июля в Париже стартует олимпийский футбольный турнир. Букмекеры принимают ставки на итоги группы А.

Явным фаворитом этого квартета аналитики считают хозяев Олимпиады — сборную Франции. Поставить на то, что эта команда займёт первое место в группе, можно с коэффициентом 1.28, а выход в плей-офф оценили котировкой 1.02.

Шансы сборной США победить оценили коэффициентом 5.00. На то, что американцы выйдут из группы, предлагают поставить за 1.25.

За 9.00 можно сделать ставку на то, что победителем группы А станет команда Гвинеи. Вероятность выхода этой сборной в плей-офф эксперты оценили в 4.00.

Наконец, явным аутсайдером квартета считают сборную Новой Зеландии. На её выход из группы можно сделать ставку с коэффициентом 10.00, а первое место по итогам трёх матчей идёт за 30.00.

В 1-м туре Франция сыграет с США, а Гвинея — с Новой Зеландией.