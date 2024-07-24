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Эксперты назвали шансы сборной Узбекистана выйти в плей-офф футбольного турнира ОИ-2024

Эксперты назвали шансы сборной Узбекистана выйти в плей-офф футбольного турнира ОИ-2024
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24 июля в Париже стартует олимпийский футбольный турнир. Букмекеры принимают ставки на итоги группы С.

Явным фаворитом этого квартета аналитики считают сборную Испании. Поставить то, что эта команда займёт первое место в группе, можно с коэффициентом 1.30, а выход в плей-офф оценили котировкой 1.03.

Шансы сборной Египта победить оценили коэффициентом 5.00. На то, что представители Африки выйдут из группы, предлагают поставить за 1.32.

За 7.00 можно сделать ставку на то, что победителем группы С станет команда Узбекистана. Вероятность выхода этой сборной в плей-офф эксперты оценили в 3.00.

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Наконец, явным аутсайдером квартета считают сборную Доминиканы. На её выход из группы можно сделать ставку с коэффициентом 11.00, а первое место по итогам трёх матчей идёт за 65.00.

В 1-м туре Испания сыграет с Узбекистаном, а Египет — с Доминиканой.

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