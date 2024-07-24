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Эксперты назвали шансы Украины пробиться в плей-офф футбольного турнира ОИ-2024

Эксперты назвали шансы Украины пробиться в плей-офф футбольного турнира ОИ-2024
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24 июля в Париже стартует олимпийский футбольный турнир. Букмекеры принимают ставки на итоги группы B.

Фаворитом этого квартета аналитики считают сборную Аргентины. Поставить то, что эта команда займёт первое место в группе, можно с коэффициентом 1.50, а выход в плей-офф подопечных Хавьера Маскерано оценили котировкой 1.07.

Шансы сборной Марокко победить оценили коэффициентом 3.80. На то, что марокканцы выйдут из группы, предлагают поставить за 1.30.

За 7.00 можно сделать ставку на то, что победителем группы В станет команда Украины. Вероятность выхода этой сборной в плей-офф эксперты оценили в 3.50.

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Аутсайдером квартета считают сборную Ирака. На её выход из группы можно сделать ставку с коэффициентом 6.50, а первое место по итогам трёх матчей идёт за 30.00.

В первом туре Аргентина сыграет с Марокко, а Украина — с Ираком.

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