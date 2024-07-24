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Эксперты назвали фаворита группы D футбольного турнира ОИ-2024

Эксперты назвали фаворита группы D футбольного турнира ОИ-2024
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24 июля в Париже стартует олимпийский футбольный турнир. Букмекеры принимают ставки на итоги группы D.

Фаворитом этого квартета аналитики считают сборную Японии. Поставить то, что эта команда займёт первое место в группе, можно с коэффициентом 2.70, а выход в плей-офф оценили котировкой 1.40.

Шансы сборной Парагвая, за которую выступит защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, победить оценили коэффициентом 3.30. На то, что латиноамериканцы выйдут из группы, предлагают поставить за 1.65.

За 3.80 можно сделать ставку на то, что победителем группы D станет команда Мали. Вероятность выхода этой сборной в плей-офф эксперты оценили в 2.00.

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Букмекеры считают, что меньше всего шансов выиграть группу у сборной Израиля. На её выход в следующую стадию можно сделать ставку с коэффициентом 2.85, а первое место по итогам трёх матчей идёт за 5.00.

В 1-м туре Япония сыграет с Парагваем, а Мали — с Израилем.

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