Узбекистан — Испания: во сколько начало матча ОИ-2024, какие прогнозы и ставки

Футбольный турнир Олимпиады стартует 24 июля. Среди прочих в этот день состоится матч Узбекистан — Испания. Молодёжные команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом олимпийскую сборную Испании. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности. Очень много. Особенно с учётом того, что шансы олимпийской сборной Узбекистана оцениваются коэффициентом 12.00 — около 8% вероятности. Даже в ничью особо не верят: коэффициент 6.10.

Вместе с тем аналитики ждут от соперников результативной игры. Гол испанцев идёт с коэффициентом 1.03, а гол узбеков — с коэффициентом 1.85. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.45. Однако самый вероятный счёт — 2:0 в пользу футболистов «Фурия Роха».

Сборная Испании считается одним из главных претендентов на победу в олимпийском футбольном турнире наряду с Францией и Аргентиной. В прошлом розыгрыше испанцы добрались до финала и уступили молодёжке Бразилии только по итогам дополнительных таймов. Да, не золото, но серебряные медали полностью заслуженные.

Олимпийская сборная Узбекистана на предстоящей Олимпиаде — лицо новое. Она стала одной из лучших в Азии, заслужила выступить. Соперники до конца не знают, чего ожидать. Вообще, не исключено, что команда станет тёмной лошадкой и сможет удивить.