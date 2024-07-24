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Ирак — Украина: кто фаворит матча ОИ-2024, во сколько начало, прогнозы и ставки

Ирак — Украина: кто фаворит матча ОИ-2024, во сколько начало, прогнозы и ставки
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24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Ирак — Украина. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.74. Успех иракцев оценён в 5.23. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Аналитики считают, что матч Ирак — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол иракцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Ирак U23
Не начался
Украина U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав сборной Украины наполовину состоит из футболистов чемпионата страны. Есть пять представителей «Шахтёра», выигравшего по итогам минувшего сезона первенство. Из лидеров основной национальной команды в Париж не поехал никто. Все разъехались по клубам и готовятся к новому сезону. На Олимпийские игры сборная Украины получила приглашение, выйдя в полуфинал молодёжного чемпионата Европы. Однако, опять же, ни один из лидеров того состава не поехал на ОИ-2024. Больших свершений от жёлто-синих в текущих кондициях ожидать не стоит.

Ирак квалифицировался на Олимпийские игры, заняв третье место на Кубке Азии до 23 лет. Он одержал волевую победу в матче за бронзовые медали с Индонезией (2:1). Развитие футбола в стране не стоит на месте. Команда цепляется за любые возможности для роста.

Иракцы крепнут на глазах. Они выиграли 10 из 12 последних матчей, учитывая товарищеские. Уступили Южной Корее (0:1) и Иордании (2:3). И то в последней встрече потерпели поражение из-за удаления. Если бы не красная карточка, игра наверняка завершилась бы совсем иначе.

И некоторые футболисты основной национальной команды Ирака примут участие на ОИ-2024. В заявке числится лучший бомбардир сборной Аймен Хуссейн. В последних 12 встречах за национальную команду он забил 12 мячей.

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