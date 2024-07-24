Ирак — Украина: кто фаворит матча ОИ-2024, во сколько начало, прогнозы и ставки

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Ирак — Украина. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.74. Успех иракцев оценён в 5.23. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Аналитики считают, что матч Ирак — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол иракцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Состав сборной Украины наполовину состоит из футболистов чемпионата страны. Есть пять представителей «Шахтёра», выигравшего по итогам минувшего сезона первенство. Из лидеров основной национальной команды в Париж не поехал никто. Все разъехались по клубам и готовятся к новому сезону. На Олимпийские игры сборная Украины получила приглашение, выйдя в полуфинал молодёжного чемпионата Европы. Однако, опять же, ни один из лидеров того состава не поехал на ОИ-2024. Больших свершений от жёлто-синих в текущих кондициях ожидать не стоит.

Ирак квалифицировался на Олимпийские игры, заняв третье место на Кубке Азии до 23 лет. Он одержал волевую победу в матче за бронзовые медали с Индонезией (2:1). Развитие футбола в стране не стоит на месте. Команда цепляется за любые возможности для роста.

Иракцы крепнут на глазах. Они выиграли 10 из 12 последних матчей, учитывая товарищеские. Уступили Южной Корее (0:1) и Иордании (2:3). И то в последней встрече потерпели поражение из-за удаления. Если бы не красная карточка, игра наверняка завершилась бы совсем иначе.

И некоторые футболисты основной национальной команды Ирака примут участие на ОИ-2024. В заявке числится лучший бомбардир сборной Аймен Хуссейн. В последних 12 встречах за национальную команду он забил 12 мячей.