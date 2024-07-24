Япония — Парагвай: кто фаворит матча ОИ-2024 24 июля, во сколько начало, прогнозы

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Япония — Парагвай. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «синих самураев»: поставить на победу японцев можно с коэффициентом 2.30. Успех парагвайцев оценён в 3.36. Ставки на ничью принимаются за 3.21.

Аналитики считают, что матч Япония — Парагвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол парагвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

У «синих самураев» подрастает перспективная молодёжь, умеющая как удивлять индивидуальными качествами, так и показывать структурированный командный футбол высокого качества. Квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже сборная Японии, дойдя до финала Кубка Азии до 23 лет.

На летние Олимпийские игры во Франции заявка у японцев на первый взгляд невзрачная. Она не богата на футболистов, выступающих за пределами страны. Однако в этом нет ничего плохого. У молодёжи «синих самураев» есть жажда доказывать, а уж показать ей есть что.

Реальность нынешней сборной Парагвая — это восьмое место в турнирной таблице квалификации на чемпионат мира в Катаре и полный провал в Кубке Америки. В последнем турнире «гуарани» уступили Колумбии (1:2), Бразилии (1:4) и Коста-Рике (1:2).

Как же тогда парагвайцы сумели выиграть предолимпийский турнир? Ответ прост — далеко не без удачи. Им попалась сложная группа, но главные конкуренты сенсационно потеряли очки, продемонстрировав не лучший свой футбол.

К ОИ-2024 парагвайцы подходят с кадровыми потерями. Одного из выбывших из-за травмы футболиста в заявке заменил защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Сообщается, что руководство московского клуба было от этого не в восторге.