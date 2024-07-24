Аргентина — Марокко: во сколько начало матча ОИ-2024, ставки и коэффициенты

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпиады Аргентина — Марокко. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.70. Успех марокканцев оценён в 5.19. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Аналитики считают, что матч Аргентина — Марокко не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Если сравнивать заявку Аргентины на Кубок Америки и Олимпийские игры — это две абсолютно разные команды. Из звёздных футболистов остались только Николас Отаменди, голкипер Херонимо Рульи и нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. Второй очень важный аспект — это то, что сборную Аргентины не возглавляет сделавший из основной национальной команды непобедимого монстра Лионель Скалони. Здесь бразды правления будут у бывшего игрока «Барселоны» Хавьера Маскерано, обладающего пока что совсем скромным наставническим опытом.

После чемпионата мира в Катаре сборная Марокко перестала удивлять. Она неудачно выступила на Кубке африканских наций. «Атласские львы» добрались только до стадии 1/8 финала, на которой уступили Южной Африке (0:2).

В Олимпийских играх не примет участия добрая половина лидеров сборной Марокко. Из оставшихся выделяются Ашраф Хакими и Элисс Бен-Сегир. Это уже состоявшиеся топовые футболисты, но вдвоём им вряд ли удастся спасти национальную команду от поражения в грядущем матче.