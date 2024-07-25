Испания — Япония: прогноз Дарьи Мироновой на матч женского футбольного турнира ОИ-2024

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч женского футбольного турнира Олимпиады Испания — Япония.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.

«В группе С будут бороться Испания, Бразилия, Япония и Нигерия. Испанки — действующие чемпионки мира в статусе фавориток в Париже, как и действующие олимпийские чемпионки — канадки. В отличие от мужского турнира, в женском направлении нет возрастного лимита U23, поэтому сборные везут всех здоровых и лучших футболисток.

В составе Испании 11 девушек, сыгравших в финале чемпионата мира против Англии. Лучший бомбардир Дженнифер Хермосо усилит команду. У Бонмати есть хороший стимул на победу в олимпийском турнире. Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании в этом сезоне выиграла чемпионат мира, УЕФА Лигу наций, Лигу Ф, Лигу чемпионов и две индивидуальные награды. Мощь этой команды очевидна. Она будет работать каждую игру и двигаться к финалу.

Японские девушки могут напомнить соперницам о своей победе 4:0 в рамках чемпионата мира год назад, но нам прекрасно известен итог турнира. История очных встреч богатая и неоднозначная. Здесь и обмен сухими победами, и ничья, и доминация в один-два мяча. Так что элемент непредсказуемости есть и в этой игре. Сборная Японии — тёмная лошадка. Команда в середине июля сыграла вничью с Колумбией 1:1, в апреле с Бразилией 1:1, обыграла Гану 4:0 и дважды — Новую Зеландию: 4:1 и 2:0. Действующие чемпионки мира в хорошей форме и потерпели лишь одно поражение (от Чехии 1:2) в последних 9 матчах и лишь два в 15.

На мой взгляд, учитывая острые отношения и предыдущую историю этой пары, выбирать победу рискованно. Хотя я болею за Испанию. Предположим, что обе команды выйдут окрылённые, спортивно агрессивные и выжмут из друг друга соки — ТБ 2.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».