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Канада — Новая Зеландия: прогноз Дарьи Мироновой на матч женского турнира ОИ-2024

Канада — Новая Зеландия: прогноз Дарьи Мироновой на матч женского турнира ОИ-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч женского футбольного турнира ОИ-2024 Канада — Новая Зеландия.

Ставка: победа Канады за 1.25.

«Группа А — самая непредсказуемая на женском турнире. Колумбия, Франция, Канада и Новая Зеландия. В отличие от мужского турнира, в женском нет возрастного лимита U23, поэтому сборные везут всех лучших футболисток.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
25 июля 2024, четверг. 18:00 МСК
Канада (ж)
Не начался
Новая Зеландия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Канадки на Олимпиаде в роли действующих чемпионок, будут чувствовать себя на групповом этапе уверенно. Женская сборная «кленовых листьев» на международной арене котируется лучше и выше, чем мужская. Канадки выиграли золото в Токио-2020, обыграв шведок по пенальти, и завоёвывали бронзу в предыдущие два олимпийских цикла. Не сыграет в Париже защитница Сидни Коллинс, получившая травму ноги, и завершившая карьеру Кристин Синклер. Но и без них в команде хватает индивидуального мастерства.

Новая Зеландия не смогла выйти из группы на прошлогоднем «полудомашнем» чемпионате мира. Для сборной это будет пятая Олимпиада, но в своей группе она оценивается ниже всех. В составе 10 игроков, для которых это будет олимпийский дебют. Ветеранам придется показать свои топовые лидерские качества. Стотт, Мур, Боуэн и Райли поведут свою молодёжь за собой. Команда забронировала себе путёвку в Париж, разгромив сборную Соломоновых островов 11:1.

У канадок больше пространства и опыта. В преддверии игр они удачно размялись против Мексики (2:0 и 1:1) и Австралии — 2:1. История очных встреч полностью на стороне «кленовых». Пока что напрашивается лишь один вывод — победа Канады», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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