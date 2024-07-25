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Германия — Австралия: ставка Дарьи Мироновой на игру женского футбольного турнира ОИ-2024

Германия — Австралия: ставка Дарьи Мироновой на игру женского футбольного турнира ОИ-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч женского футбольного турнира ОИ-2024 Германия — Австралия.

Ставка: победа Германии за 1.68.

«Австралия обыграла Узбекистан 13:0 в феврале. Вряд ли это помогло забыть рану прошлой Олимпиады, когда команда осталась в шаге от бронзы. Талисман Австралии Сэм Керр не поможет своей сборной в Париже после полученной в «Челси» травмы колена. Надежды на её попадание в состав были. На её счету 69 голов в 129 играх.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
25 июля 2024, четверг. 20:00 МСК
Германия (ж)
Не начался
Австралия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германия разочаровала своих болельщиков, набрав четыре очка в трёх играх на прошлогоднем чемпионате мира и финишировав после Колумбии и Марокко в своей группе. С тех пор команда неплохо проявила себя в Лиге наций и ещё лучше в квалификации на Евро-2025. Лиа Шулер забила шесть мячей в квалификации. На её результативность возлагают большие надежды. Ещё одна позитивная заметка — в предыдущих олимпийских выступлениях Германия выходила из группы. Сборная постарается реабилитироваться за былые провалы и продолжить путь восхода. Ставим на её победу», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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