США — Замбия: прогноз Дарьи Мироновой на игру женского футбольного турнира ОИ-2024 25 июля

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 США (Ж) — Замбия (Ж).

Ставка: ТБ 3 за 1.33.

«Не самая простая группа — Германия, Австралия, США и Замбия. Как минимум немки постараются прыгнуть выше планки. Женская сборная США хочет вернуться в королевский статус после бронзы в Токио и провала на прошлом чемпионате мира. Весь замбийский футбол можно описать одним именем — Барбра Банда, на счету которой 53 гола в 60 международных играх. Страйкер «Орландо Прайд» — одна из лучших футболисток мира. Замбия проиграла товарищеские матчи Испании и Японии (0:5), но дожала Коста-Рику 3:1.

Американская сборная сменила тренера, пригласив опытную и трофейную Эмму Хейз. Сразу же изменился состав, в который не попала опытнейшая и настоящая звезда и лидер женского футбола Алекс Морган. На счету Алекс три Олимпиады. В новом составе Хейз только три игрока, выступающих за пределами США. Все остальные из местной лиги. Подготовительный процесс прошёл в стиле американских горок, поэтому первый матч может получиться скомканным. Атака ляжет на плечи Тринити Родман (да, дочь баскетболиста Родмана), Софии Смит и Мэллори Суонсон. Их поддержат ветераны Данн, Соннетт, Лавелль. Несмотря на сомнения и перестройки, американкам нужен хороший старт. Судьба дарит им подарок в виде матча с Замбией. ТБ 3», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».