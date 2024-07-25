Франция — Колумбия: прогноз Дарьи Мироновой на игру женского турнира Олимпиады-2024

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Олимпиады-2024 Франция — Колумбия.

Ставка: победа Франции и её индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.50.

«Две очень разные по стилю и содержанию сборные. Колумбийки не любят ничьих, а Франция победила в семи из последних девяти игр. Французская сборная не самая успешная в мире. Бронза на европейском чемпионате, пожалуй, единственное массивное достижение. В квалификации Евро-2025 Франция одолела Швецию 2:1 и уступила Ирландии 1:3. Хозяева парижской Олимпиады дебютировали в Лондоне и в итоге уступили в матче за бронзу. Несомненно, на домашнем празднике француженки будут нацелены на мощный старт и длинную дистанцию.

Колумбия — одна из сильнейших в Южной Америке. У неё хорошие результаты на Копа Америка, а вот на двух Олимпиадах, в 2008-м и 2012-м, Колумбия не смогла выйти из группы. Зато на прошлогоднем чемпионате мира горячие южноамериканские футболистки удивили всех победой над Германией 2:1. Главная звезда — Каталина Усме, которая всю свою клубную карьеру провела дома.

Соперницы пересекались в 2023 году. Победа осталась за француженками — 5:2. Всего команды тестировали друг друга четыре раза, трижды выиграла Франция. В такой день хозяйкам важно одержать победу и забить минимум 1.5 мяча», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».