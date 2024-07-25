«Аякс» — «Войводина»: кто фаворит матча Лиги Европы, во сколько начало, ставки и прогнозы

25 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Аякс» — «Войводина». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу амстердамцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «старой дамы» оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Букмекеры уверены, что матч «Аякс» — «Войводина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Минувший сезон стал одним из самых неудачных в истории «Аякса». Он финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, впервые за 17 лет не сумев обыграть главных конкурентов — ПСВ и «Фейеноорд». Летом закономерно последовали перемены. Начались они со смены наставника. На тренерский мостик встал Франческо Фариоли, в прошлом сезоне руководивший «Ниццей».

Здоровый прагматизм «Аяксу» определённо не помешает. В 34 встречах минувшего розыгрыша Эредивизии он пропустил 61 мяч, а в восьми матчах Лиги Европы — ещё 15. Хорошо бы при отлаживании игры в обороне сохранить былую результативность.

«Войводина» — весьма удобный соперник для амстердамцев. Она является одной из самых успешных и титулованных команд чемпионата Сербии, но бóльшая часть трофеев была выиграна командой из Нови-Сада в XX веке.

В последнее время «старая дама» подчистую проигрывает конкуренцию «Партизану» и «Црвене Звезде». Минувший сезон она закончила на четвёртой строчке в турнирной таблице сербской Суперлиги, на целых 14 очков отстав от финишировавшего на третьей позиции ТСЦ.