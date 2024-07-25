«Брага» — «Маккаби»: во сколько начало матча отбора Лиги Европы, ставки и коэффициенты

25 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» — «Маккаби». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «оружейников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех команды из Петах-Тиквы оценён экспертами в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Букмекеры уверены, что матч «Брага» — «Маккаби» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Если забьют гости, сыграет коэффициент 2.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Уже лет 10 «Брага» беспрерывно принимает участие в еврокубках. Она закрепила за собой звание одного из четырёх сильнейших клубов Португалии. Конкурировать с «Порту», «Спортингом» и «Бенфикой» очень сложно, но постепенно «оружейники» наращивают для этого мощь.

В преддверии нового сезона команда пережила смену главного тренера. Должность занял бывший аналитик петербургского «Зенита» и «Тоттенхэма» Даниэль Соуза. Это молодой, очень перспективный тренер, уже имеющий за плечами опыт руководства португальскими клубами.

39-летнему специалисту многое придётся корректировать и перестраивать под себя. Игровая «химия» «Браги» нарушена. Тренеру придётся заново наигрывать сочетания, искать пути к наиболее эффективному использованию ресурсов, и все эти вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки.

Благо уровень соперников в квалификационных раундах Лиги Европы позволяет экспериментировать и откалибровывать игру команды. «Маккаби» из Петах-Тиквы — аутсайдер грядущей встречи. Он лишь в третий раз за всю историю существования принимает участие в еврокубках.

Команда не входит даже в число шести сильнейших клубов чемпионата Израиля. В квалификацию Лиги Европы она получила путёвку не без удачи, сенсационно выиграв Кубок страны. Клубу из Петах-Тиквы досталась достаточно удобная турнирная сетка.