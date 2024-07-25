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Испания — Япония: прогноз на матч ОИ-2024

Испания — Япония: прогноз на матч ОИ-2024
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч женского футбольного турнира ОИ-2024 Испания — Япония.

Ставка: победа Испании и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

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Женская сборная Испании является действующим чемпионом мира. В августе прошлого года обыграла в финале сборную Англии. Любопытно, что единственное поражение на турнире случилось на групповом этапе именно от сборной Японии. Тогда плей-офф уже был обеспечен, и играли испанки гораздо лучше. Однако получили 0:4.

Отомстить теперь — дело чести. Японки, конечно, являются крепкими соперницами. На том же чемпионате мира добрались до четвертьфинала. Вот только звёзд в составе у «Фурия Роха» побольше. Взять хотя бы Айтану Бонмати, которая получила «Золотой мяч» в 2023 году и выиграла золото Лиги наций 2024 года.

При таких раскладах можно ожидать победу женской олимпийской сборной Испании. Вместе с тем логично будет увидеть как минимум два забитых мяча в матче, учитывая наличие в составе лучшего голеадора — Дженнифер Эрмосо. Впрочем, не исключено, что сборная Японии тоже сумеет потревожить сетку ворот.

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