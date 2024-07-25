Эксперты назвали страну, которая выиграет больше всего золотых медалей на ОИ-2024

26 июля в Париже пройдёт церемония открытия Олимпиады-2024. При этом соревнования во Франции уже идут, но медали начнут разыгрывать после официального старта Игр. Букмекеры принимают ставки на то, какая страна завоюет больше всего золотых медалей.

По оценке аналитиков, явный фаворит — сборная США. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15. Главным конкурентом этой команды считают сборную Китая, вероятность успеха которой оценили коэффициентом 4.30.

Шансы остальных стран оценивают значительно ниже. За 35.00 можно поставить на хозяев Олимпиады — сборную Франции. Вероятность успеха Великобритании или Нидерландов оценили в 80.00, а за 150.00 можно сделать ставку на то, что больше всего золотых медалей будет у Японии.