БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали страну, которая выиграет больше всего золотых медалей на ОИ-2024

Эксперты назвали страну, которая выиграет больше всего золотых медалей на ОИ-2024
Комментарии

26 июля в Париже пройдёт церемония открытия Олимпиады-2024. При этом соревнования во Франции уже идут, но медали начнут разыгрывать после официального старта Игр. Букмекеры принимают ставки на то, какая страна завоюет больше всего золотых медалей.

По оценке аналитиков, явный фаворит — сборная США. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.15. Главным конкурентом этой команды считают сборную Китая, вероятность успеха которой оценили коэффициентом 4.30.

Шансы остальных стран оценивают значительно ниже. За 35.00 можно поставить на хозяев Олимпиады — сборную Франции. Вероятность успеха Великобритании или Нидерландов оценили в 80.00, а за 150.00 можно сделать ставку на то, что больше всего золотых медалей будет у Японии.

Материалы по теме
Да кому нужны эти мальчики? Следим за 1-м туром Олимпиады по футболу среди женщин
Да кому нужны эти мальчики? Следим за 1-м туром Олимпиады по футболу среди женщин
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android