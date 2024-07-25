«Крылья Советов» — «Ростов»: когда матч 2-го тура РПЛ, кто фаворит
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26 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.35. Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1-м туре самарцы на своём поле разгромно проиграли «Зениту» (0:4), а ростовчане дома сыграли вничью с ЦСКА — 0:0.
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